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В Латвии прошёл митинг в защиту русских школ

Вчера, 17:05

В Латвии провели митинг для защиты русских школ. Мероприятие собрало около трёх тысяч человек. Мероприятие имело место в центральном рижском парке. Цель митинга - противостоять переводу национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Об этой информации стало известно от одного из депутатов Европейского парламента республики и члена Штаба защиты русского населения Татьяны Жданюк.

"Как мы подсчитали, на митинг сошлись три тысячи человек. Такие данные сообщили и органы правопорядка. Это отличный результат. Для нашей страны это действительно показатель, несмотря на сегодняшнюю морозную погоду", - говорит она.

Сбор подписей происходит под обращением, которое в результате направят в Еврокомиссию и прочие национальные структуры.


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