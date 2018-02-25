В США персонал алкомагазина расстрелял чернокожего грабителя

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Чернокожий злоумышленник, намеревавшийся ограбить магазин, торгующий алкогольной продукцией в американском штате Оклахома, встретил вооружённое сопротивление со стороны двух продавщиц. Мужчина получил ранения и был экстренно госпитализирован в медучреждение.

Как установило следствие, грабитель, вооружённый пистолетом, зашёл в магазин и потребовал от продавца отдать ему всю кассу. Сотрудница заведения послушно передала находящиеся в кассовом аппарате деньги, после чего злоумышленник попытался сбежать, однако спустя несколько секунд зачем-то вернулся в помещение. В это время персонал магазина вооружился припрятанным огнестрельным оружием и, увидев преступника вновь, открыл по нему огонь. В итоге продавщица получила незначительные ранения, в то время, как грабитель был тяжело ранен и после госпитализации впал в кому.

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