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В США персонал алкомагазина расстрелял чернокожего грабителя

Сегодня, 02:30

Чернокожий злоумышленник, намеревавшийся ограбить магазин, торгующий алкогольной продукцией в американском штате Оклахома, встретил вооружённое сопротивление со стороны двух продавщиц. Мужчина получил ранения и был экстренно госпитализирован в медучреждение.

Как установило следствие, грабитель, вооружённый пистолетом, зашёл в магазин и потребовал от продавца отдать ему всю кассу. Сотрудница заведения послушно передала находящиеся в кассовом аппарате деньги, после чего злоумышленник попытался сбежать, однако спустя несколько секунд зачем-то вернулся в помещение. В это время персонал магазина вооружился припрятанным огнестрельным оружием и, увидев преступника вновь, открыл по нему огонь. В итоге продавщица получила незначительные ранения, в то время, как грабитель был тяжело ранен и после госпитализации впал в кому.

Ранее мы писали, что в Канаде констебль застрелил в суде на глазах у женщины её 18-летнего сына. Как установила проверка, молодой человек осуществлял ожесточённое сопротивление правоохранителю.


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