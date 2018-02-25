VistaNews.ru


В Финляндии Valio отозвал продажи детского питания

Сегодня, 05:15

В Финляндии Valio отозвал продажи детского питания по причине загрязнения. Корпорация полагает, что данный процесс мог произойти в момент производства продукта.

Автомат, выполняющий функцию упаковывания, возможно, повредил покрытие детской смеси Valio Tuuti. Это могло поспособствовать возникновению опасных веществ в пределах продукта. Все агенты финской компании получили извещение об этом происшествии. Представители корпорации уточнили, что эта марка детского питания не бывает на прилавках магазинов России.

Стоит подчеркнуть, Valio является самым крупным переработчиком местных молочных продуктов. Концерн приобретает 80 процентов произведённого в Финляндии молока. Корпорацией управляют местные кооперативы, принадлежащие фермерам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.