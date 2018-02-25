Сегодня, 05:15

В Финляндии Valio отозвал продажи детского питания по причине загрязнения. Корпорация полагает, что данный процесс мог произойти в момент производства продукта.

Автомат, выполняющий функцию упаковывания, возможно, повредил покрытие детской смеси Valio Tuuti. Это могло поспособствовать возникновению опасных веществ в пределах продукта. Все агенты финской компании получили извещение об этом происшествии. Представители корпорации уточнили, что эта марка детского питания не бывает на прилавках магазинов России.

Стоит подчеркнуть, Valio является самым крупным переработчиком местных молочных продуктов. Концерн приобретает 80 процентов произведённого в Финляндии молока. Корпорацией управляют местные кооперативы, принадлежащие фермерам.