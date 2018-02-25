В Бразилии мужчина в костюме Иисуса Христа избил хулигана

Сегодня, 01:15

Неизвестный мужчина, облачённый в костюм Иисуса Христа, избил хулигана в Бразилии. Произошедшее было запечатлено на камеру очевидцами, которые позже выложили ролик в сеть.

Автор видео поясняет, что дело было на костюмированном карнавале в Сан-Паулу. Неизвестный принялся приставать к мужчине, который пришёл на мероприятие в костюме Иисуса. Внезапно «мессия» дал отпор нападающему и на глазах у восторженной публики избил хулигана. Позже мужчина пояснил, что выбрал этот костюм из-за внешнего сходства с Иисусом. Почему на него напали, он рассказать не смог.

Ранее мы писали, что в Сочи на видео попала драка с участием беременной автоледи. Две женщины не поделили дорогу и принялись выяснять отношения с помощью кулаков. Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в сеть.