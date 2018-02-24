В США 4 человека погибли в ходе поисков спрятанных миллиардером сокровищ

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87-летний американский миллиардер Форрест Фенн, увлекающийся коллекционированием дорогостоящих монет и украшений, спрятал в Скалистых горах (пригород Санта-Фе) сокровища стоимостью в 2 миллиона долларов. За долгие годы поисков 65 тысяч человек вернулись домой ни с чем, а 4 из них и вовсе трагических погибли.

О спрятанных в Скалистых горах сокровищах Форрест Фенн рассказал в мемуарах «Страсть погони». Американский миллиардер разместил на территории опасных возвышенностей сундук, внутри которого лежат бриллианты, украшения, сапфиры и прочие дорогостоящие камни общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Дабы разыскать сокровища, читателям мемуаров Фенна необходимо разгадать зашифрованные в «Страсти погони» 9 подсказок. Около 65 тысяч искателей клада прочесывали горы в Колорадо, Монтане, Нью-Мексико и Вайоминге, однако никому из них так и не удалось разыскать сундук.

20 февраля американская пресса сообщила о гибели 53-летнего Джеффа Мерфи, проживавшего в городе Иллинойс. Он стал 4-м искателем сокровищ Фенна, погибшим при падении со скалы. Сам миллиардер неоднократно повторял, что его сундук лежит в безопасном месте, к которому без труда сможет добраться любой старик.