VistaNews.ru


В США 4 человека погибли в ходе поисков спрятанных миллиардером сокровищ

Сегодня, 10:16

87-летний американский миллиардер Форрест Фенн, увлекающийся коллекционированием дорогостоящих монет и украшений, спрятал в Скалистых горах (пригород Санта-Фе) сокровища стоимостью в 2 миллиона долларов. За долгие годы поисков 65 тысяч человек вернулись домой ни с чем, а 4 из них и вовсе трагических погибли.

О спрятанных в Скалистых горах сокровищах Форрест Фенн рассказал в мемуарах «Страсть погони». Американский миллиардер разместил на территории опасных возвышенностей сундук, внутри которого лежат бриллианты, украшения, сапфиры и прочие дорогостоящие камни общей стоимостью в 2 миллиона долларов. Дабы разыскать сокровища, читателям мемуаров Фенна необходимо разгадать зашифрованные в «Страсти погони» 9 подсказок. Около 65 тысяч искателей клада прочесывали горы в Колорадо, Монтане, Нью-Мексико и Вайоминге, однако никому из них так и не удалось разыскать сундук.

20 февраля американская пресса сообщила о гибели 53-летнего Джеффа Мерфи, проживавшего в городе Иллинойс. Он стал 4-м искателем сокровищ Фенна, погибшим при падении со скалы. Сам миллиардер неоднократно повторял, что его сундук лежит в безопасном месте, к которому без труда сможет добраться любой старик.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.