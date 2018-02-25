KFC на ведёрках из-под курицы написали извинения

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В KFC на вёдрах из-под курицы размещены извинения. Таким образом компания решила сообщить о нехватке данного продукта своим клиентам. Следует отметить, в ежедневных газетах появилось фото подписи "Нам жаль" на изображении пустого ведра.

Примечательно, что, кроме всего этого, название бренда KFC было заменено на надпись FCK. По предыстории, в компании констатировали нехватку куриных изделий. Британия приняла вышеупомянутые извинения и отреагировала в целом положительно. В сети интернет пользователи комментировали данную ситуацию и утверждали, что это неплохая стратегия на время кризиса для компании KFC.

Напоминаем, что в Государственной думе России вынесли предложение считать сети "Макдональдс" и KFC иноагентами и маркировать их рекламу.

Раньше источники сообщали, в нескольких графствах Британии были закрыты филиалы ресторанов вышеуказанной компании фаст-фуда из-за малых поставок курицы. Тогда на входе в заведение можно было прочитать объявления, где речь шла о проблемах доставки продукта. В те моменты несколько людей назвали такие сбои в работе концом света.