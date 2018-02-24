На юге Сиднея в заливе акула напала на женщину

Сегодня, 08:19

Телекомпания SBS сообщает, что в заливе на юге Сиднея акула напала на 50-летнюю женщину, которая купалась на пляже Конгвонг.

В местной спасательной службе сообщают, что акула по неизвестной причине, потому что они обычно так не нападают на людей, укусила пострадавшую за ногу. В настоящее время женщина находится в местном госпитале. Её состояние стабильное.

Уточняется, что пляж Конгвонг располагается в заливе Ботани. В этом регионе высоких волн обычно не бывает. После данного инцидента местные власти решили, что несколько океанских пляжей стоит закрыть на некоторое время. Это необходимо во избежание подобных случаев в дальнейшем.