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В Китае гиперзвуковой пассажирский самолет напугал жителей ревом

Сегодня, 20:39

В Китае представили гиперзвуковой самолет, который напугал ревом своего мотора все население. Авиалайнер способен развить скорость полета до шести тысяч километров в час и на нем смогут летать пассажиры.

Самолет прекрасно достигает скорости полета, которая выше показателей скорости звука в шесть раз. Китайцы стали свидетелями настоящего гиперзвукового концерта нескольких авиамашин, которые поднялись высоко в небо. Хотя лайнеры и были не близко в небе, рев супермощного мотора доносился к очевидцам довольно сильно.

Некоторые жители поднебесной даже успели испугаться. Гиперзвуковой самолет прекрасно сможет транспортировать пассажиров, когда будет введен в эксплуатацию. Скорость шесть тысяч километров в час стала достойным преимуществом перед его предшественниками из авиасемьи.


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