В Дамаске российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

Сегодня, 20:27

Российских военных поздравили с Днем защитника Отечества в Дамаске. В связи с праздником 23 февраля посольство Дамаска организовало торжественный прием для военнослужащих РФ.

Свои поздравления для россиян озвучили зам. главнокомандующего сирийской армии САР, глава Минобороны страны, а также министр по делам президента. Главнокомандующие Дамаска поблагодарили российских военных за вклад в борьбу с терроризмом.

Также российских военных сегодня поздравили на военной базе Хмеймим. С речью выступил генерал-майор Юрий Евтушенко. Кроме того, свое поздравление передал Сергей Шойгу.