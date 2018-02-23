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В Дамаске российских военных поздравили с Днем защитника Отечества

Сегодня, 20:27

Российских военных поздравили с Днем защитника Отечества в Дамаске. В связи с праздником 23 февраля посольство Дамаска организовало торжественный прием для военнослужащих РФ.

Свои поздравления для россиян озвучили зам. главнокомандующего сирийской армии САР, глава Минобороны страны, а также министр по делам президента. Главнокомандующие Дамаска поблагодарили российских военных за вклад в борьбу с терроризмом.

Также российских военных сегодня поздравили на военной базе Хмеймим. С речью выступил генерал-майор Юрий Евтушенко. Кроме того, свое поздравление передал Сергей Шойгу.


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