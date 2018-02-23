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Появилось видео последствий от обстрела боевиками Дамаска

Сегодня, 20:32

Боевики обстреляли микрорайон Дамаска, где жили мирные граждане, этнические курды. Последствия атаки пользователям показали на видео.

Представители организации «Джейш аль-Ислам»* провели обстрел Дамаска. Под ударами снарядов оказался жилой район Рух ад-Дин, в котором жили в основном этнические курды. Есть фотоматериалы и видео с изображением руин и обломков, которые после своего присутствия оставили боевики «Джейш аль-Ислам». В качестве оружия военные применили ракеты, которые произвели сами.

Полностью разбомблён один дом, есть множество раненных граждан. Официально пока ответственности за произошедшее никто не взял. Недавно также была информация в СМИ, что из-за атаки Дамаска коллегия с гуманитарной помощи из Госдумы РФ не смогла попасть в Дамаск.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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