В Цюрихе в результате перестрелки у банка погибли два человека

Сегодня, 19:48

Сегодня днем центре Цюриха возле одного из крупных банков раздались выстрелы. Прибывшие на место происшествие правоохранители обнаружили на асфальте тела двоих мужчин, чьи личности сейчас устанавливаются.

Как сообщают в управлении городской полиции, пока неизвестны все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, попытки ограбления финансово-кредитного учреждения не было. По словам свидетелей, в мужчин несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. Один из погибших перед смертью тоже успел достать из кармана пистолет.

В настоящее время место происшествие оцеплено полицией. Эксперты ищут улики, которые могут пролить свет на причину инцидента. Напомним, в ночь на 23 февраля в Токио экстремисты обстреляли здание Лиги корейских граждан, которая симпатизирует Пхеньяну. В столице Японии обошлось без жертв.