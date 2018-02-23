VistaNews.ru


Во Франции на заправке нашли украденное полотно Дега

Сегодня, 19:44

Полотно известного французского импрессиониста Эдгара Дега было украдено в 2009 году из музея Кантини в Марселе. Накануне на заправке в департаменте Сена и Марна его нашли. Полотно было написано в 1877 году.

Работу французского художника Эдгара Дега удалось обнаружить возле Сены и Марна. На автостоянке в багажном отделении автобуса хранился свернутым и в неподобающем виде холст, написанный в 1877 году. Известно, что предварительная оценка подразумевает схожесть работы с украденным 9 лет назад исполнением Дега «Хористы». Сегодня, 23 февраля, уполномоченные сотрудники Министерства культуры Франции официально подтвердили, что найденное полотно является оригинальным.

К слову, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Казимира Малевича. Он стал известным российским и советским художником-авангардистом, теоретиком искусства, философом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.