Во Франции на заправке нашли украденное полотно Дега

Сегодня, 19:44

Полотно известного французского импрессиониста Эдгара Дега было украдено в 2009 году из музея Кантини в Марселе. Накануне на заправке в департаменте Сена и Марна его нашли. Полотно было написано в 1877 году.

Работу французского художника Эдгара Дега удалось обнаружить возле Сены и Марна. На автостоянке в багажном отделении автобуса хранился свернутым и в неподобающем виде холст, написанный в 1877 году. Известно, что предварительная оценка подразумевает схожесть работы с украденным 9 лет назад исполнением Дега «Хористы». Сегодня, 23 февраля, уполномоченные сотрудники Министерства культуры Франции официально подтвердили, что найденное полотно является оригинальным.

К слову, сегодня исполняется 140 лет со дня рождения Казимира Малевича. Он стал известным российским и советским художником-авангардистом, теоретиком искусства, философом.