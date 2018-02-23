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В Сирии военные РФ отметили День защитника отечества

Сегодня, 19:31

Российские военные отпраздновали в Сирии День защитника отечества на базе в Хмеймиме. Для россиян генерал-полковник Александр Журавлев зачитал поздравление от министра обороны Сергея Шойгу.

Для российских военных в Сирии организовали достаточно праздничную обстановку, где для них зачитывали поздравления от главнокомандующих. В первую очередь военнослужащие РФ услышали послание от главы Министерства обороны Сергея Шойгу.

В поздравлении говорится, что Родина предоставила возможность российским военным, которые сейчас находится в Сирии, победить мировой терроризм и привести отношения стран к миру. Шойгу отметил, что героизм и отвага российских военных в Сирии заслуживает уважения и гордости. После торжественного мероприятия для военных РФ на базе в Хмеймиме организовали праздничный концерт, где выступили популярные исполнители.


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