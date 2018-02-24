Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева стали родителями

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Стало известно радостное событие: принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева стали счастливыми родителями чудесного ребенка. У королевских супругов родился первый ребенок.

Принц и его жена дизайнер Екатерина Малышева стали счастливыми родителями, о чем поделился Tatler, отец Екатерины. Но при этом пока что неизвестно ни дата рождения ребенка, ни его пол.

О положении девушки начали говорить еще осенью прошлого года, а немного ранее, в июле 2017, чета сыграла пышное свадебное торжество. Стоит упомянуть, что на свадьбу отец принца 63-летний глава Ганноверского дома Эрнст Август пятый не приехал. Ранее он был категорически против отношений сына с его невестой из России. К слову, молодая пара до свадьбы встречалась около шести лет.