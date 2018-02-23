В Мичигане туристы стали свидетелями присутствия Снежного Человека

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В Мичигане туристы заметили фигуру, которая похожа на Снежного Человека. Кадры были зафиксированы на видео и теперь пользователи Сети устроили дискусс. Многие считают, что это был обычный медведь.

На прогулке по чаще леса в штате Мичиган несколько туристов заметили странную огромную фигуру, которая пробиралась за деревьями. Самые отважные немедленно зафиксировали увиденное на камеру своих смартфонов, хотя через несколько минут фигура таинственно исчезла из радиуса объектива. Видео было опубликовано в Сети, как материал о контакте с Йети. Пользователи интернета активно ответили массой просмотров ролика и началась дискуссия по этому поводу.

Одним показалось, что это был действительно Снежный Человек, другие уверяли в появлении медведя среди чащи леса. Хотя ранее информация, что найденные останки скелета и шерсти предполагаемого Йети, подтвердилась результатом исследования специалистами. Они говорят, что полученный материал принадлежал при жизни собаке или обычному медведю.