22-летняя женщина рассказала о подробностях сексуального плена в боевиков ИГ

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Женщина сообщила жуткие подробности сексуального плена ИГИЛ*, в котором она пребывала некоторое время. Четыре месяца подряд пленница находилась под влиянием и прессингом сотрудников организации.

Фарида Абас Халав в свои 22 года успела познать мир сексуального плена боевиков ИГИЛ*. Девушку забрали вместе с другими женщинами из населенного пункта, где они мирно жили все время. В 2014 году на поселок было совершено массовое нападение боевиков. Большинство мужчин погибло от их рук в неравном сражении, старики, женщины и дети оказались в плену. По рассказам Фариды, представители ИГИЛ издевались над пленниками.

Из тех, кто мог работать, сделали рабов, женщин также нагружали трудом, но еще они должны предоставлять сексуальные удовольствия боевикам и представителям террористической организации. Так продолжалось все четыре месяца. После этого срока женщина пережила побег. Она уже живет в Германии, и вспоминает о пережитом, как в кошмарном сне. ИГ – организация, официально запрещена на территории РФ.