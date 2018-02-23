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Бездомный сумел вынести из аэропорта Франции 500 тысяч евро в мешке

Сегодня, 18:40

Бездомный гражданин умудрился мастерски вынести из здания аэропорта 500 тысяч евро. Деньги лежали в мешке, а инкассаторы просто оставили дверь офиса нараспашку в суматохе.

В аэропорту Франции два месяца назад произошло уникальное происшествие. Один из бездомных граждан вынес из терминала мешок с деньгами. По предварительным подсчетам, сумма была 500 тысяч евро. Сотрудники полиции задержали бродягу, через некоторое время, но денег у него уже не было. Всю трофейную сумму он не успел истратить на свои нужды, половину у него просто украли.

По показаниям самого бездомного гражданина, он увидел, как сотрудники инкассаторской службы покинули офис и забыли закрыть дверь админкорпуса. Мужчина решил не упускать этот момент и прихватил с собой мешок. Когда он вынес поклажу из аэропорта, после проверки своего груза, он увидел пачки денег.


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