Пользователи засмеяли "Макдональдс" за глупый мем

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Пользователи сети интернет посмеялись над "Макдональдсом" из-за глупого мема. Некоторые выдвигают предположения, что работники компании пытаются привлекать внимание молодых пользователей интернета посредством давнего мема под названием "Ни слова больше".

Там высмеиваются причёски героев фотографий. На самом же деле на обнародованном снимке нет людей. Также в комментариях отмечают, что глупый мем, возможно, относится к свежей новости о том, как запретили в Великобритании школьникам приходить на уроки с модной причёской, которой дали название "Встретимся в Маке". В социальной сети Twitter появились обвинения в адрес работников вышеупомянутой компании в том, что у последних вообще нет чувства юмора. Сразу появились советы взять урок мастерства у некоторых их конкурентов.