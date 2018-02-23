Пользователи Интернета нашли самую раздражающую гифку в мире

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Пользователи Интернета обнаружили самую раздражающую гифку всей Сети. Автором такого творения является художник из Польши Феликс Кончаковски.

Польский художник как раз специализируется на выпуске замкнутых гифок, так называемых «гифок без конца». Конкретно эта гифка привлекла пользователей Интернета тем, что в отличие от других его гифок, эта выглядит как фотография с карты Google maps. Но к сожалению, зрителям никогда не получится узнать, что же на самом деле было там, на побережье внизу. Теперь эта гиф-картинка вошла в топ от Reddit. Пользователи Сети дружно подчеркнули, что от долгого просмотра картинки у них скручивало живот и начиналась тошнота. Другие отмечали, что заразительное видео "варит из мозгов кашу, но оно гениально".

На официальном сайте Феликса представлен ряд его работ-гифок "замкнутых картинок", которые пестрят разнообразием и яркостью.