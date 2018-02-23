В Аргентине верный пес умер на могиле скончавшегося 12 лет назад хозяина

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Очень трогательная и, в то же время, трагическая история в стиле голливудской драмы «Хатико» произошла в штате Кордова (Аргентина). Верный пес по кличке Капитан скончался на могиле умершего 12 лет назад хозяина Мигеля Гузмана.

В 2006 году житель аргентинского штата Кордова Мигель Гузман ушел из жизни. Его верная немецкая овчарка по кличке Капитан все это время не могла смириться с утратой хозяина, регулярно посещая его могилу. На днях собаку обнаружили неподвижно лежащей на территории муниципального кладбища виллы Карлос Пас. Капитан умер от почечной недостаточности возле места захоронения Гузмана.

Мировые СМИ назвали немецкую овчарку из штата Кордоба «аргентинским Хатико». Эта история как нельзя лучше демонстрирует преданность собаки своему хозяину, подчеркивают пользователи сети.