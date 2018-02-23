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Преподаватель из Гонолулу заставлял ученицу заниматься с ним сексом

Сегодня, 16:11

Гавайской полиции удалось арестовать преподавателя-насильника. Он многократно заставлял ученицу заниматься с ним сексом в школе и дома.

Расследование показало, что преподаватель из гавайского города Гонолулу в течение 9 месяцев регулярно заставлял ученицу из его же школы вступать с ним в интимные отношения. Однажды он даже специально отпросил её с уроков ради этого. Преподавателя-извращенца зовут Джеймс Маэда и он не признаёт себя виновным. Полиция намерена доказать сексуальные домогательства, акты насилия в отношении несовершеннолетней девочки. Следствие уверено, что преступнику хорошо было известно, что девочка несовершеннолетняя — ведь он работал в той же школе, где она училась.

«Отношения» между преподавателем и ученицей продолжались 9 месяцев: за это время он неоднократно вступал с девочкой в интимный контакт, в том числе в школе, у себя и у неё дома. Обнаружить педофила удалось матери девочки: она случайно увидела интимную переписку в смартфоне ребёнка. Сейчас Маэда арестован, но может быть отпущен под залог в 450 000 долларов.


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