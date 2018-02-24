В США подростку не продали сигареты и алкоголь, зато продали оружие

Сегодня, 06:30

Американские журналисты провели эксперимент, засылая 13-летнего мальчика купить алкоголь, табак, порно и оружие. Только в последнем мальчику не отказали и продали необходимое.

Представители СМИ США провели интересный эксперимент, в ходе которого 13-летний мальчик попытался купить алкоголь, в чем ему отказали. Затем парень направился в табачный киоск, но и там ему не продали товар. В магазине порнокассет ему также было отказано в покупке. А вот в оружейном магазине продавец без зазрения совести продал мальчику охотничью винтовку крупного калибра.

Данный эксперимент связан с инцидентом, произошедшим на прошлой недели. Тогда во Флориде 19-летний подросток расстрелял 17 учащихся одной из школ. После этого по разным уголкам страны прокатилась волна протеста против свободной продажи оружия, да еще и несовершеннолетним лицам.