В США преступник кричал перед казнью

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В штате Флорида (США) преступника приговорили к смертной казни. Перед исполнением приговора он издал душераздирающий крик.

В некоторых штатах США существует высшая мера наказания за преступления, которые считаются очень тяжкими. Не все приговоренные к казни могут принять свой приговор с достоинством.

Так, в штате Флорида мужчина, которого приговорили к смертной казни, назвал исполнителей убийцами и сильно кричал перед своей кончиной. Известно, что преступник осужден за изнасилование и убийство студентки одного из колледжей штата, которое произошло еще в 1993 году.

Отмечается, что приговоренному к смертной казни 47 лет. Сама казнь проходила посредством введения инъекции со смертельным препаратом, в состав которого входит успокоительное средство сильного действия. В исполнительном заведении крики заключенного не связывают с введением смертельной инъекции, просто у человека такая психическая реакция организма.

Напомним, что в некоторых штатах США смертная казнь подвергается острой критике со стороны общества после проведения неудачных смертельных инъекций, которые привели к мучениям приговоренных к казни.