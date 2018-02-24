В США аллигатор украл добычу у рыбака

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Рыбак из штата Флорида (США) запечатлел на видео уникальные кадры погони аллигатора за добычей на удочке. Водный хищник выбросился на берег, забрал у мужчины рыбу и обратно залег на дно.

Уникальный инцидент произошел в одном из водоемов города Нью Порт Ричи. Рыбак сумел вытащить из воды довольно большую добычу, однако полакомиться ею американцу было не суждено. Свои планы на рыбу также имел местный аллигатор, выскочивший из воды и утащивший улов на дно залива. Отметим, инцидент на рыбалке в штате Флорида мог иметь более печальные последствия, так как автор видео до последнего не видел быстро приближающегося хищника.

Аллигатор из вод города Нью Порт Ричи обворовал местного жителя еще в августе прошлого года, однако поделиться уникальной видеозаписью американский рыбак решил лишь накануне.