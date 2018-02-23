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Американка вырвала себе глаза перед церковью, чтобы оказаться в раю

Сегодня, 09:00

Жительница США прямо перед церковью вырвала собственные глаза. Сделала она это для того, чтобы в будущем оказаться в раю.

По словам матери 20-летней Кайли Метхарт, на девушку повлиял метамфетамин, который та употребила заранее до похода в церковь. Уже там она начала кричать, что мир перевернулся с ног на голову и ей срочно нужно вырвать глаза, чтобы оказаться в раю.
Эту историю родственница рассказала с целью предупредить молодых людей о возможных последствиях употребления наркотиков.
На данный момент девушку ожидает операция, с помощью которой ей поставят протезы и сохранят лицо в общем.


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