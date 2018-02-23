В Мексике засекли кружащий вокруг Луны корабль пришельцев

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В мексиканском городе Тишкакалькупуль, в штате Юкатан, многие местные жители 21 февраля наблюдали корабль пришельцев, который кружил вокруг Луны. НЛО появилось на фоне вечернего неба около 17:30.

В сообщении сказано, что один из горожан случайно посмотрел в небо и заметил, как возле нашего спутника движется белая яркая точка. Сначала она летела вправо, а затем потерялась на фоне Луны.

Однако спустя уже 20 минут это нечто снова появилось, но на этот раз уже с левой стороны спутника и визуально, как отмечают очевидцы, ближе к нашей планете. В районе 06:00 белый неопознанный объект стал жёлтым и вообще исчез, потому что Луна стала светить всё более и более ярче.

Сразу несколько людей наблюдали данный феномен. Конечно же они предположили, что яркой белой точкой был корабль пришельцев. Люди заявляют, что на самолёт это нечто похоже не было. Кроме этого оно пролетело вокруг Луны, скорость была просто огромная, хотя бы по космическим меркам.

Однако, как предположили другие очевидцы, феноменом мог быть один из искусственных спутников, которые довольно-таки часто можно заметить в ночном и вечернем небе.