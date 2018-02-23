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В штате Вашингтон неизвестный угрожал взорвать военную базу

Сегодня, 08:41

В штате Вашингтон неизвестный гражданин высказал угрозы взорвать военную базу Китсап. Однако этого не случилось, мужчину уже задержали и принимают решение по дальнейшей мере его пресечения. Информацию об этом на своей странице в Facebook поведал Алан Шрейдер, капитан данной военной базы.

По полученным данным от Алана Шрейдера, к въезду в военную базу Китсап приехал неизвестный чёрный джип. В нём сидел неизвестный гражданин, который стал делать заявления, что он может себя подорвать. По словам мужчины, на его теле и в самой машине имелось много самодельной взрывчатки.

В результате на военной базе сразу же объявили тревогу и установили периметр безопасности. В конечном итоге гражданина в джипе задержали. В настоящее время принимается решение по дальнейшей мере его пресечения, а также проводится расследование вместе с ФБР.

Шрейдер подчёркивает, что ситуация под контролем, хотя и не уточнил, нашли ли военные в джипе и на задержанном взрывные самодельные устройства.


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