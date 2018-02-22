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В Сирии под Африном обстреляли залпами снарядов гуманитарный конвой

Вчера, 23:47

По данным из источника информации за рубежом, турецкие военные артиллеристы обстреляли Африн. Транспорт, который вез гуманитарную помощь, оказался под залпом снарядов.

О произошедшей атаке под Африном рассказали и местные жители, которым удалось увидеть все происходящее. Дело в том, что 22 февраля на территорию Сирии поступил гуманитарный конвой из транспорта. Военные не дали нормально доехать колонне, остановив ее залпом снарядов. СМИ подчеркнули, что огонь был открыт из артиллерийского орудия по машинам.

Есть ли пострадавшие и испорчен ли груз, пока неизвестно. Грузовики везли помощь населению в виде продуктов, одежды, медикаментов. С 20 января в Турции официально стартовала акция под кодовым именем «Оливковая ветвь». Глава государства Эрдоган одобрил все действия турецких боевиков.


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