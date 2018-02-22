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62-летняя женщина из Британии осталась без денег из-за врачебной ошибки

Сегодня, 19:28

Женщина из Британии пожертвовала всеми своими деньгами ради того, чтобы спасти свою жизнь от смертельной болезни. В итоге, роковой диагноз оказался врачебной ошибкой.

В Британии произошел казусный случай с 62-летней женщиной Джеки Дибб. Она сообщила, что на протяжении года лечилась от смертельной болезни, истратив при этом все семейные сбережения. Изначально доктора поставили диагноз «лобно-височная деменция», который прогнозировал летальный исход в случае отказа от терапии. Масса врачебных процедур, которые женщина оплачивала на протяжении года лечения, бегая по больницам и центрам, оказались ненужными.

Кроме того, она реально простилась со своими родственниками, даже с 12-летней внучкой, так как болезнь оставалась на месте и не давала положительной динамики. Через год женщина сделала компьютерную томограмму в другой клинике Британии. Результаты, которые пришли доктору, поразили женщину. Оказалось, что диагноз не подтвердился и она стала объектом банальной врачебной ошибки.


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