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В Германии российскому фанату грозит 15 лет тюрьмы за избиения на Евро-2016

Сегодня, 18:54

В Германии российскому фанату футбола грозит 15 лет тюрьмы за инцидент на Евро-2016. Тогда во Франции было совершено нападение на гражданина Великобритании.

В Германии в Эрдингере Моос был задержан подданный Российской Федерации, который прилетел из Москвы. Он находился в розыске по факту подозрения причастности к избиению британца во Франции во время Евро в 2016 году. 31-летний россиянин может попасть за решетку на 15 лет по статьям покушение на убийство и причинение тяжких телесных травм.

В 2016 году во Франции в рамках Евро на футбольном поле встретились британская и российские сборные, которые сыграли со счетом 1:1. В итоге произошли массовые беспорядки и драки с участием фанатов РФ и Англии, которые устроили это в центре Марселя. В то время трое россиян были осуждены до двух лет тюрьмы, но их официально досрочно освободили.


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