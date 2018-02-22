СМИ узнали о смерти замглавы Nestro Petrol Артёма Кондратьева

Сегодня, 18:10

Информационное агентство Tanjug опубликовало информацию о том, что заместитель генерального директора нефтяной компании Nestro Petrol, которая принадлежит «Зарубежнефти», Артём Кондратьев, был найден мёртвым.

По полученной информации, тело Кондратьева нашли в квартире в городе Баня-Лука, что в Боснии и Герцеговине.

39-летний бизнесмен имел российское гражданство. Он работал на посту замглавы по техническим вопросам и капитального строительства нефтяного предприятия.

В сообщении уточняется, что в наше время сотрудники правоохранительных органов города Баня-Лука проводят осмотр и изучают служебные помещения Nestro Petrol. Окружной прокурор уже был проинформирован о происшествии.