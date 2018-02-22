VistaNews.ru


СМИ узнали о смерти замглавы Nestro Petrol Артёма Кондратьева

Сегодня, 18:10

Информационное агентство Tanjug опубликовало информацию о том, что заместитель генерального директора нефтяной компании Nestro Petrol, которая принадлежит «Зарубежнефти», Артём Кондратьев, был найден мёртвым.

По полученной информации, тело Кондратьева нашли в квартире в городе Баня-Лука, что в Боснии и Герцеговине.

39-летний бизнесмен имел российское гражданство. Он работал на посту замглавы по техническим вопросам и капитального строительства нефтяного предприятия.

В сообщении уточняется, что в наше время сотрудники правоохранительных органов города Баня-Лука проводят осмотр и изучают служебные помещения Nestro Petrol. Окружной прокурор уже был проинформирован о происшествии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.