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В Японии в парке города Нара олени кусают туристов

Сегодня, 06:45

Информационное издание New York Post сообщает, что в Японии олени, которые проживают в центральном парке города Нара, кусают туристов. Люди подходят к животным, чтобы сделать селфи, однако получают взамен укус. За минувший год количество таких случаев увеличилось в треть, до 164 раз.

Ючиро Китабата, который занимает должность официального представителя префектуры японского города Нара, заявляет, что увеличение количества несчастных случаев произошло не просто так. Дело в том, что нервозность животных стала выше из-за притока посетителей, которых в последнее время становится всё больше и больше. А чем больше людей, тем больше желающих сфотографироваться с оленями.

По словам чиновника, туристы постоянно стараются подманить оленей. Они проносят с собой еду и дразнят животных, чтобы сделать селфи. То есть люди только показывают пищу, но не дают её, заставляя оленей позировать для удачного кадра. Именно поэтому туристы и получают укусы и незначительные травмы в подобных ситуациях от оленей, которым надоедает ждать.

В итоге власти города установили в парке знаки с предупреждениями на 40 языках. На них написана информация о том, как себя нужно вести с животными.


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