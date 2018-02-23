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Появилось видеозапись удара молнии в крыло самолета Ryanair

Сегодня, 06:15

В Интернете появилась видеозапись удара молнии в крыло самолета компании Ryanair. Один из пассажиров авиалайнера смог заснять шокирующий удар молнии.

Известно, что рейс летел из Гренобля в Дублин семнадцатого февраля 2018 года. Происшествие произошло почти сразу же после того, как самолет взлетел. Авиалайнер попал в зону турбулентности из-за грозового шторма, а затем молния ударила в крыло самолета. И один из пассажиров вскоре выложил видео в сеть. 

Подчеркивается, что самолет все равно благополучно долетел до своего места назначения и никто из пассажиров и сотрудников лайнера не пострадал.

Ранее сообщалось об экстренной посадке авиалайнера компании Wizz Air, который взлетел из Кутаиси (Грузия) в Салоники. Самолету пришлось срочно сесть в аэропорту столицы Болгарии из-за удара молнии в авиалайнер. Происшествие произошло 30 декабря 2017 года, однако никто из клиентов авиакомпании не пострадал.


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