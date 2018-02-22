В Германии пенсионерка умерла во время оказания БДСМ-услуг

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В Германии пенсионерка по имени Анжелика умерла во время оказания БДСМ-услуг. Инцидент произошел в городе Эссен, полиция проводит следственные проверки.

По предварительным данным, 65-летняя Анжелика в своем доме утроила секс-логово, где оказывала мужчинам интимные услуги с характером садомазо и БДСМ. Женщина два дня не выходила на связь, что обеспокоило ее друга, который обратился за помощью в правоохранительные органы. Полиция зашла в квартиру гражданки и увидела там ее тело, также в помещении находилась различная атрибутика и одежда для тяжелого вида секса. Отмечается, что на теле Анжелики замечены следы насильственной смерти.

Известно, женщина принимала клиентов на протяжении всего дня, среди них появились и постоянные гости. Женщина выполняла роль госпожи, но при этом предлагала подушить себя. Причину ее кончины установит экспертиза.