В Брюсселе полиция заблокировала дом с вооруженными людьми

Сегодня, 17:05

Поступила информация, что в Брюсселе сотрудники порядка ограничили доступ к жилому дому, расположенному на улице Ванпе возле площади Сен-дени в коммуне Форе.

По словам очевидцев, правоохранительные органы приехали на место происшествия в 13:00 по брюссельскому времени (11:00 по московскому), потому что на соседних домах находились снайперы.

Как сообщает телеканал RTBF, на место происшествия выслан вертолет, который сейчас курсирует над домами с вооруженными неизвестными людьми. По сообщению бургомистра коммуны Форе Марка-Жана Гисселса, внутри дома могут находиться несколько вооруженных человек. Также полиция призвала местных жителей не покидать свои квартиры в целях безопасности.