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В Великобритании рабочие изнасиловали и сожгли мать и сделали селфи

Сегодня, 16:45

В Великобритании двое рабочих сначала изнасиловали, а потом сожгли мать ради селфи. Они долго время переписывались в соцсетях, обсуждая все детали убийства.

Жертвой стала 28-летняя женщина из Вьетнама. Злоумышленники на протяжении 5 часов насиловали и издевались над женщиной. Потом она потеряла сознание, рабочие завернули её в простынь и положили в своё авто. Когда они вывезли её за территорию города, то сожгли вместе с автомобилем. Отмечается, что в это время мать двоих детей была ещё жива. Вдобавок, они заставили её назвать все пароли от своих банковских карт, на которых была немалая сумма средств, так как у неё был свой маникюрный салон.

Через некоторое время полицейским удалось установить личности преступников и их арестовали. Свою вину они признавать категорически отказались. В ближайшее время над ними состоится суд.


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