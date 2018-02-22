Мать держала 8-летнюю дочь, пока её парень «изгонял духов» изнасилованием

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Мать 8-летней девочки из Буэнос-Айреса держала свою дочь, пока её парень и сожитель Серхио Хименес насиловал ребёнка. Таким образом мужчина, будучи пьяным, хотел «изгнать» из девочки злых духов, демонов, дьявола и другую нечистую силу.

Как сообщает информационное агентство Mirror, Серхио Хименес насиловал девочку на протяжении шести лет. Происходило это почти каждый день. Впервые мужчина заявил ребёнку и её матери о наличии в ней демона, когда девочке было всего лишь 8 лет.

Жертва насилия в своём анонимном интервью призналась, что её отчим, если там можно называть насильника, никогда ей не нравился. Он всегда приходил домой пьяным. Один раз он заявил, что в 8-летнем ребёнке проживает демон и его нужно попросту выгнать при помощи секса. Спустя некоторое время, сама мать поверила в эти слова.

В итоге, женщина стала помогать своему возлюбленному «изгонять» из своей дочери мифических злых духов. Она привязывала девочку к кровати ремнями и держала её ноги, пока пьяный мужчина насиловал ребёнка.

По словам жертвы насилия, бывало Серхио заявлял, что ей не стоит ложиться спать, потому что сегодня он займётся с ней сексом. Часто половые акты продолжались всю ночь, иногда с презервативами, а иногда и без.

В итоге девочка забеременела. Её отправили в Парагвай, чтобы она там сделал аборт. Однако в конечном итоге вся правда открылась. Мать ребёнка привлекли к следствию и осудили на 14 лет тюрьмы, а отчим уже девушки просто сбежал.