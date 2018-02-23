В Великобритании набирает популярность йога с собаками

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Пока в России йога только начинает набирать популярность, в Великобритании уже вовсю тестируют спортивные тренировки с собаками. Жители Лондона рассказали, что когда они приносят на занятия йогой своих домашних любимцев, это укрепляет духовную связь с животными.

Животные Великобритании уже довольно не редкое явление на тренировке. Естественно, что выполнять асаны и садиться в различные позы животные не могут физически, но они в состоянии поддержать хозяина во время нелегкого дела. Есть даже специальная книга от автора Мани Джахангури «Йога с собакой», где можно прочитать подробнее о занятиях с животными и найти упражнения для двоих. По теории Мани, человек и животное должны достигнуть полного взаимопонимания в ходе процесса. Девушка даже провела открытый урок в Лондоне, посвященный празднику китайского Нового года желтой собаки. Подчеркивается, что ограничений на животных не было никаких: приходили как с крупными собаками, так и с небольшими пекинесами. Собаки такой опыт не очень оценили и сбежали от хозяев, вернувшись только на дыхательную гимнастику.

Это и была попытка сблизиться с животным и найти общий язык. Но с другой стороны, на йоге нужно очень глубоко дышать и сосредотачиваться, что затрудняет собачий запах в зале и непрерывный лай животных. Однако в этом и заключается главное умение йоги отключаться от реальности и концентрироваться на своих мыслях.