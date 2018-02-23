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Сентиментальный школьник растрогал учителя письмами об умершей собаке

Сегодня, 00:15

Шотландский сентиментальный школьник растрогал учителя письмами об умершей собаке. Пользователи сети также оценили его поступок.

Письма школьника опубликовала дочь преподавательницы, у которой недавно умер домашний любимец. Девушка рассказала, что её мать была буквально подавлена таким горем, но всё поменялось, когда она получила от своего учащегося письма. Более того, в них содержались и искренние стихотворения, написанные школьником. Он перечислил все самые добрые и хорошие качества собаки и выразил свои сожаления по поводу случившегося.

Школьник уверен, что её пёс был отличным другом. Более того, в конце он даже нарисовал коробку с конфетами и предложил учительнице сладкого. Пользователи сети в восторге от такого поступка ребёнка.


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