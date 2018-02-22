2 человека пропали после столкновения пассажирского и грузового судов у Китая

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22 февраля у берегов провинции Гуандун (Китай) столкнулись пассажирский и грузовой корабли. Как итог, перевозящее стальные листы торговое судно ушло под воду, а 2 члена его экипажа числятся без вести пропавшими.

Протаранившее грузовой корабль пассажирское судно значительно превосходило в размере второго участника столкновения у берегов китайской провинции Гуандун. Как итог, забитый под завязку стальными листами корабль ушел ко дну, а 5 членов его экипажа оказались в воде. В ходе спасательной операции троих потерпевших удалось вытащить на берег, еще 2 человека пополнили список без вести пропавших.

Пассажирский корабль, перевозящий на борту 970 человек и 140 транспортных средств, не получил в результате столкновения серьезных повреждений. Сразу после ЧП круизное судно направилось в порт китайского города Чжаньцзян, успешно пришвартовавшись. В водах провинции Гуандун продолжается поисковая операция, правоохранители устанавливают причину столкновения пассажирского и грузового судов.