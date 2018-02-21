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Родители Меланьи Трамп скоро могут получить гражданство США

Вчера, 23:49

Родители Меланьи Трамп скоро могут получить в США гражданство. Это уже вызвало возмущение многих противников действующего президента этого государства.

 В настоящее время родители супруги главы США имеют в этом государстве лишь вид на жительство. Комментировал ситуацию юрист Майкл Уайлдс. Он представляет интересы первой леди Америки и всех членов её семейства.

Уайлдс дал подтверждение тому, что родители Меланьи находятся в США вполне законно при статусе «постоянных жителей». В то же время он не стал уточнять, как им удалось перебраться на территорию Штатов из Словении и получить грин-карты.

Он сказал лишь, что родители супруги президента США не вошли в состав его администрации и просят уважительно относиться к понятию права на их личную жизнь.

Вопрос о том, имеют ли родственники жены Трампа законные права на проживание в США, подняли его противники. Они пытаются противостоять ужесточению правил въезда в страну мигрантов, чего упорно добивается нынешний глав государства.

Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что он противник «цепной миграции». При данном явлении, с его слов, в страну могут переселиться до 120 родственников того, кому это разрешено официально.

Родители Меланьи происходят из Словении.


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