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США готовятся к зомби-апокалипсису с «неправильно убитыми цыплятами»

Вчера, 22:30

В США готовятся к зомби-апокалипсису, причиной для которого могут стать «неправильно убитые цыплята». Ряд источников сообщает, что у Минобороны данного государства на этот случай имеется специальный план.

 Он предусматривает возможности вооружённых сил государства противостоять воскреснувшим мертвецам.  Высшее командование США рассматривает зомби в качестве не только угрозы своей нацбезопасности, но и в качестве фактора, который может полностью уничтожить землян.

Пентагон, как сообщают издания США, считает вполне реальным появление живых мертвецов. Их глобальному распространению по планете могут поспособствовать вирусы, экстремальные излучения, инопланетяне и «неправильно убитые цыплята». Таковыми считаются случаи, когда птиц массово умерщвляли угарным газом.

Пентагон уже выработал способы борьбы с подобными зомби. Представители ведомства полагают, что полностью уничтожить их смогут массированные ракетные удары и бомбардировки. Что при этом случится с людьми, проживающими на территориях, которые якобы могут атаковать зомби, не сообщается.

Ряд изданий США уверяют, американское Минобороны уже подтвердило наличие подобного плана и достоверность сведений, опубликованных СМИ.


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