Голый мужчина шокировал полицейских публичным мочеиспусканием

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В Южной Каролине голый мужчина бежал с места автомобильной аварии. Когда полицейские нашли его, он справил малую нужду перед ними.

Очевидцы рассказывают, что увидели окровавленного голого человека, сидящим на бордюре. Оказалось, он бежал с места автомобильной аварии. Почему мужчина был раздет не уточняется. Предполагают, что он находился под воздействием наркотиков, алкоголя или сильного стресса. Не исключено и психическое расстройство. Прохожие вызвали полицию. На вопросы прибывшего на место патруля мужчина ничего не отвечал, а потом встал и помочился прямо на глазах у полицейских.

У полиции не получилось мирно задержать неуравновешенного мужчину: он начал активно сопротивляться и кусаться. Полиция вызвала подкрепление и его усмирили электрическим шокером. На мужчину накинули покрывало, заковали его в наручники и доставили в отделение полиции. Теперь ему грозит сразу два обвинения: за побег с места автомобильной аварии, а также за непристойное поведение и сопротивление властям.