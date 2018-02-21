Подросток-курица из Индонезии снес 18 яиц за два года

Вчера, 21:45

В Индонезии научное сообщество столкнулось с необъяснимым феноменом. В одном из селений 14-летний подросток несет куриные яйца, которые врачи в течение двух лет вынуждены извлекать из анального отверстия пациента. Всего за это время подросток-курица снес 18 яиц.

Впервые мальчик по имени Акмаль обратился в лечебное учреждение два года назад с острыми болями в районе желудка. После проведенного обследования и рентгена врачи с изумлением извлекли через анальное отверстие подростка два куриных яйца. Затем Акмаль неоднократно приходил в больницу, где странная операция повторялась по прежнему сценарию. Многие считают это настоящим чудом.

Сами врачи небезосновательно подозревают подростка и его отца в продуманной мистификации. По мнению медиков, семейка специально помещает яйца в задний проход мальчика. Зачем - это второй, но принципиальный вопрос. Акмаль стал местной знаменитостью. Его приглашают на телевидение, о нем пишут в средствах массовой информации.