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Возле крупнейшего земного вулкана на Гавайях замечен НЛО

Сегодня, 20:01

Возле крупнейшего земного вулкана, коим считается Мануа Лоа, находящегося на Гавайях, был замечен НЛО. Очевидец этого события успел сделать несколько снимков с помощью своего смартфона.

 Мужчина в момент появления неопознанного объекта занимался поливкой своего огорода. Он владел частным участком земли у подножия вулкана.

В какой-то момент своей работы он захотел сфотографировать предвечернее небо, что и сделал. После рассмотрения полученных снимков, он обнаружил на них нечто, что не вписывалось в общий ландшафт. Гавайец полагает, это был НЛО. Снимок он делал, даже не вглядываясь, что фотографирует. Мужчина просто направил объектив в небо и несколько раз нажал на клавишу камеры «пуск».

В то же время, как он сообщает, именно в этот момент он задумывался о том, насколько возможны путешествия во времени. Мужчина проинформировал, что размышлял о возможностях использования Солнца в качестве пространственной дыры. После этого, как он полагает, можно оказаться в совсем другом пространственном измерении.

 Кадр вышел случайным, но мужчина считает его не только достоверным, но и символическим. Предварительно он думал, что в объектив попала птица. Потом, после пристального рассмотрения, он пришёл к выводу, что объект не похож ни на одну из них.


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