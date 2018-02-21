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В Нью-Джерси могильщик чуть сам себя не похоронил

Сегодня, 19:17

На местном кладбище в городе Нью-Джерси сотрудник кладбища оказался завален большим количеством земли, когда рыл могилу и был придавлен могильной политой. Общая масса земли, обрушившейся на мужчину, составляет 800 фунтов (362 килограмма).

Как рассказывают американские СМИ, в земляной ловушке оказался 59-летний Питер Ференкз, который на момент происшествия рыл могилу на Ганноверском кладбище, расположенном в Ист-Хановере. Сотрудники охраны, а также члены общественной безопасности мгновенно среагировали на произошедшее и кинулись спасать Френкза из земляной ловушки. Для того, чтобы его вытащить, пришлось использовать ремни.

К счастью, бетонную плиту удалось поднять на довольно большую высоту, что позволило вытащить пострадавшего. На данный момент Питер Френкз находится в поликлинике под пристальным наблюдением медицинского персонала.


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