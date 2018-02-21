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Интерпол отказал запросу в розыске Родченкова

Сегодня, 19:19

Григорий Родченков не будет разыскиваться Интерполом. Есть предположение, что как только его вернут в Россию, он может погибнуть от рук преследователей, создателя допинг-системы якобы могут даже замучить издевательствами.

 Представители Интерпола сообщили, что не будут объявлять Григория Родченкова в Международный розыск. Главный мотив – это политические гонения. Родченков являлся экс-руководителем антидопинговой лаборатории в Москве. Он сообщил в своем интервью, что в России допинговая программа напрямую контролируется самим государством.

Эта информация появилась в СМИ, когда Родченков покинул пределы страны и проживал в США. Также он открыл секрет американским СМИ о том, что пробы спортсменов в России якобы меняли на отрицательные результаты. По словам юристов Григория Родченкова, если его депортируют назад в Россию, мужчину ожидает только гибель и издевательства. В связи с этим Интерпол не будет разыскивать активиста.


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