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В Uber создали новый дешёвый тариф с прогулкой пешком

Сегодня, 05:45

В США свою работу начал новый тариф в Uber. Называется он Express Pool. Это первый продукт компании за последние три года. Сообщается, что стоимость одной поездки будет дешевле примерно на 75% от тарифа Uber X. Однако подвох состоит в том, что клиенту придется немного прогуляться пешком.

 Express Pool подразумевает, что один водитель забирает двоих клиентов, которым нужно добраться в одну точку. Схема заказа будет очень проста: человек указывает в приложении, куда он будет ехать. Затем стоит подождать пару минут, пока система будет искать других пассажиров со схожим маршрутом, водитель примет заказ и укажет точку сбора. Всем пассажиром придётся подойти именно туда.

Uber сообщает, что обычно нужно будет прогуляться один-два квартала. Также не факт, что водитель довезёт клиента прямо к дому. Стоимость поездки разделят между всеми пассажирами. Цену клиенты узнают сразу. Тестирование уже успешно прошло в Сан-Франциско, Бостоне, Майами, Вашингтоне, Денвере и Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Uber выплатит 245 миллионов долларов Waymo за внесудебное соглашение о краже данных.


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