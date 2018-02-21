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В США скончался 99-летний телепроповедник Билли Грэм

Сегодня, 17:34

Представители Евангелистской ассоциации сообщают, что в США скончался 99-летний телепроповедник Билли Грэм. Он умер в своем доме, расположенном в Монтрите в штате Северная Каролина.

Билли Грэм был доставлен в свой дом после больницы, где он проходил лечение от пневмонии. Проповедник скончался в 99-летнем возрасте. Он принадлежал к крупнейшему в мире объединению баптистов Южная баптистская конвенция. Проповедовать американец начал в начале пятидесятых годов и был духовным наставником Трумэна, Эйзенхауэра, Джонсона, Никсона и Обамы. В шестидесятых он активно поддерживал баптистского проповедника Мартина Лютера Кинга, который боролся за права чернокожих граждан Америки.

Билли Грэм также побывал в СССР, а после его распада и в России. В 1992 году он провел богослужение в «Олимпийском», за три дня мероприятие посетили больше 150 тысяч россиян.


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