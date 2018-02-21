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В США граждане после стрельбы во Флориде массово уничтожают оружие

Сегодня, 17:22

В США граждане после стрельбы во Флориде массово решили уничтожить своё оружие. Как отмечает телеканал KTVB, в настоящее время всё больше и больше людей начинают выступать в поддержку запрета на свободное ношение огнестрельного оружия.

 Американские СМИ сообщают, что после инцидента во Флориде, когда в результате стрельбы погибли 17 человек, люди массово стали сдавать в полицию своё оружие, или же уничтожать его собственными силами.

К примеру, один из жителей Бойсе, в штате Айдахо, отдал полицейским свои три ружья. Мужчина отметил, что теперь ему не нужно и даже не хочется что-то с ними делать. Правоохранители же заявили, что они полученное оружие уничтожат. Другой американец из Флориды сдал свой карабин AR-57, сказав, что человеку без значка полиции он не нужен.

В интернете также недавно появилось видео, снятое жителем Нью-Йорка. Он распилил свою винтовку циркулярной пилой, объяснив свой поступок тем, что он не хочет, чтобы оружие попало в плохие руки.

 Хотя некоторые СМИ и написали, что много американцев выступают в поддержку запрета на свободное ношение оружия, однако это можно сказать не о всех. И в настоящее время большинство граждан выступают против этого потенциального закона. Так как во многих штатах США при помощи оружия можно, к примеру, защитить свою жизнь, убив преступника, и судить человека за это никто не будет. Поэтому консерваторы рассматривают ношения огнестрела с положительной стороны.


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